В Брянске трех автомобилистов оштрафовали по записи с видеорегистратора

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:18:35+03:00

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Трех водителей иномарко оштрафовали на 500 рублей за "вольные" разъезды по дороге. Нарушителей нашли по записи с видеорегистратора, которую выложили в интернет.

- 31 декабря около 14.10 на улице Ульянова автомобилисты нарушили требование дорожного знака "Направление движения по полосе", - поясняют в ОГИБДД по городу Брянску.

После административных расследований водителей оштрафовали.

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