В Брянске трех автомобилистов оштрафовали по записи с видеорегистратора
Водители нарушили требование дорожного знака "Направление движения по полосе"
Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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Трех водителей иномарко оштрафовали на 500 рублей за "вольные" разъезды по дороге. Нарушителей нашли по записи с видеорегистратора, которую выложили в интернет.
- 31 декабря около 14.10 на улице Ульянова автомобилисты нарушили требование дорожного знака "Направление движения по полосе", - поясняют в ОГИБДД по городу Брянску.
После административных расследований водителей оштрафовали.
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