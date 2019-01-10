2019-01-10T16:18:35+03:00
Общество

В Брянске трех автомобилистов оштрафовали по записи с видеорегистратора

Водители нарушили требование дорожного знака "Направление движения по полосе"
Мария Дедкова
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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Трех водителей иномарко оштрафовали на 500 рублей за "вольные" разъезды по дороге. Нарушителей нашли по записи с видеорегистратора, которую выложили в интернет.

- 31 декабря около 14.10 на улице Ульянова автомобилисты нарушили требование дорожного знака "Направление движения по полосе", - поясняют в ОГИБДД по городу Брянску.

После административных расследований водителей оштрафовали.

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