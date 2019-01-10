2019-01-10T15:55:00+03:00
Общество

Житель Брянска перешел по ссылке из смс и лишился 8,5 тысяч рублей

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество"
Мария Дедкова
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Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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37-летний житель Бежицы попался на удочку "телефонных" мошенников и лишился 8,5 тысяч рублей.

Как рассказал полицейским горожанин, на его мобильный пришло сообщение, в котором ему пообещали приз - две тысячи рублей.

Чтобы получить деньги, нужно было пройти по ссылке. После того, как брянец нажал на ссылку, с его счета на мобильном банке пропали 8,5 тысяч рублей.

- Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а также личность владельца номера, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".

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