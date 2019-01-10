2019-01-10T15:48:38+03:00
Общество

В заказнике «Клетнянский» вырубили лес на 700 тысяч рублей

По факту преступления завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Общий объем вырубки составил 52 кубометра.Общий объем вырубки составил 52 кубометра.Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

В Мглинском районе в заказнике «Клетнянский» вырубили хвойные деревья на 700 тысяч рублей. Брянская природоохранная прокуратура выявила факт оформления фиктивных договоров купли-продажи древесины для собственных нужд на территории государственного природного заказника федерального значения.

Общий объем вырубки составил 52 кубометра, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Размер причиненного ущерба оценили в 700 тысяч рублей.

После прокурорской проверки завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Сейчас его расследуют.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомайском мосту в Брянске возобновились работы после новогодних праздников
На борьбу со снегом в Брянске вышли 75 единиц дорожной техники
БМЗ возглавил новый генеральный директор
Жители Клинцов смогут пожаловаться прокурору области
В Брянске трех автомобилистов оштрафовали по записи с видеорегистратора
Житель Брянска перешел по ссылке из смс и лишился 8,5 тысяч рублей
Брянца будут судить за то, что он смастерил самодельные нунчаки
Брянцам предложили пересчитать водоплавающих птиц
Под суд за получение взяток пойдет зампред Брянской областной Думы Юрий Гапеенко
Брянский депутат Николай Валуев удивился росту цен на бензин в Москве
На новогодних каникулах через границу в Брянской области дважды пытались провезти наркотики
В Брянске за новогодние каникулы сосульки не сбивали в 150 дворах
В команды сборной России могут попасть 33 брянских спортсмена