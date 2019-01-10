В заказнике «Клетнянский» вырубили лес на 700 тысяч рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:48:38+03:00

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В Мглинском районе в заказнике «Клетнянский» вырубили хвойные деревья на 700 тысяч рублей. Брянская природоохранная прокуратура выявила факт оформления фиктивных договоров купли-продажи древесины для собственных нужд на территории государственного природного заказника федерального значения.

Общий объем вырубки составил 52 кубометра, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Размер причиненного ущерба оценили в 700 тысяч рублей.

После прокурорской проверки завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Сейчас его расследуют.

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