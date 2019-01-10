Брянца будут судить за то, что он смастерил самодельные нунчаки

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:25:16+03:00

Уже судимый мужчина вызывающе себя вел в деревне Пеклино

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Жителя Дубровского района будут судить за то, что он смастерил самодельные нунчаки. Полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия».

Несколько жителей деревни Пеклино пожаловались в полицию на опасное поведение одного мужчины. Он ходил по деревне и агрессивно себя вел. В руках он вертел странный предмет, похожий на экзотическое оружие.

- Полицейские изъяли самодельные нунчаки у 64-летнего местного жителя, который был не раз судим, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Экспертиза признала, что предмет является оружием ударно-раздробляющего действия.

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