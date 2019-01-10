Брянца будут судить за то, что он смастерил самодельные нунчаки
Жителя Дубровского района будут судить за то, что он смастерил самодельные нунчаки. Полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия».
Несколько жителей деревни Пеклино пожаловались в полицию на опасное поведение одного мужчины. Он ходил по деревне и агрессивно себя вел. В руках он вертел странный предмет, похожий на экзотическое оружие.
- Полицейские изъяли самодельные нунчаки у 64-летнего местного жителя, который был не раз судим, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Экспертиза признала, что предмет является оружием ударно-раздробляющего действия.
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