2019-01-10T14:12:13+03:00
Общество

Брянцам предложили пересчитать водоплавающих птиц

Наш регион присоединится к всероссийской акции, которая пройдет 19 и 20 января
Мария Дедкова
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Фото: заповедник "Брянский лес"Фото: заповедник "Брянский лес"
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Брянская область присоединится к всероссийской акции «Серая шейка» по учету водоплавающих и околоводных птиц. Подсчет пернатых пройдет по всей стране 19 и 20 января. Поучаствовать в акции может любой желающий.

В прошлом году жители Брянской области вели подсчет зимующих птиц в Бежицком районе Брянска возле центрального пляжа и в жуковском селе Овстуг. Как и прошлые годы, итоги на Брянщине отправят в Союз охраны птиц России.

- В 2017 году совместными усилиями орнитологи-любители Брянска и области насчитали 373 зимующих птицы, в прошлом году – около 150,- говорит специалист по экологическому просвещению и туризму заповедника "Брянский лес" Кристина Павлова. – Специалисты отмечают, что в нашей полосе на зиму могут оставаться утки, лебеди, гуси, поганки, гагары, лысухи, бакланы, чайки и другие водоплавающие и околоводные птицы только при наличии открытой воды. До 15 видов водоплавающих уток и чаек в нашей стране подсчитывают каждый год.

Как поучаствовать в акции, читайте тут.

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