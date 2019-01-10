2019-01-10T13:46:33+03:00
Общество

Под суд за получение взяток пойдет зампред Брянской областной Думы Юрий Гапеенко

По версии следствия, депутат с мая прошлого года получал деньги за покровительство трех организаций
Мария Дедкова
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Фото: официальный сайт Брянской областной ДумыФото: официальный сайт Брянской областной Думы
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В Брянске завершилось расследование уголовного дела заместителя председателя областной Думы Юрия Гапеенко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, депутат с мая прошлого года каждый месяц получал деньги за покровительство трех организаций, занимающихся обращением твердых коммунальных отходов.

- 7 мая подозреваемый лично получил 60 тысяч рублей, 7 июня – 80 тысяч рублей, а 5 июля – 100 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Передача последней взятки происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.

Следователи собрали доказательственную базу. Уголовное дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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