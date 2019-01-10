10 Янв. 2019 2019-01-10T13:25:34+03:00

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Брянский депутат Николай Валуев удивился росту цен на бензин в Москве. Два поста по этой теме он опубликовал в своем твиттере. Народный избранник назвал «смехопанорамой» повышение цен на топливо. В комментариях пользователи не поддержали депутата. В ответ они назвали «смехапанорамой» то, что сначала депутат голосует «за» непопулярные законы, а потом удивляется подорожанию.

- Начало года, а по факту инфляцию уже посчитали на конец года! - написал Николай Валуев. - И она не 4,5 процента. Реальная инфляция в бензине!

Кстати, бензин с начала года подорожал не больше, чем на 1,7 процента из-за повышения с 1 января НДС. Десять крупнейших российских компаний договорились о сдерживании цен на топливо до 1 марта 2019 года. За весь год топливо подорожает не больше, чем на 4,6 процента – это среднегодовая инфляция.

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