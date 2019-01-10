2019-01-10T13:25:34+03:00
Общество

Брянский депутат Николай Валуев удивился росту цен на бензин в Москве

В комментариях народного избранника не поддержали
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
Изменить размер текста:

Брянский депутат Николай Валуев удивился росту цен на бензин в Москве. Два поста по этой теме он опубликовал в своем твиттере. Народный избранник назвал «смехопанорамой» повышение цен на топливо. В комментариях пользователи не поддержали депутата. В ответ они назвали «смехапанорамой» то, что сначала депутат голосует «за» непопулярные законы, а потом удивляется подорожанию.

- Начало года, а по факту инфляцию уже посчитали на конец года! - написал Николай Валуев. - И она не 4,5 процента. Реальная инфляция в бензине!

Кстати, бензин с начала года подорожал не больше, чем на 1,7 процента из-за повышения с 1 января НДС. Десять крупнейших российских компаний договорились о сдерживании цен на топливо до 1 марта 2019 года. За весь год топливо подорожает не больше, чем на 4,6 процента – это среднегодовая инфляция.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под суд за получение взяток пойдет зампред Брянской областной Думы Юрий Гапеенко
На новогодних каникулах через границу в Брянской области дважды пытались провезти наркотики
В Брянске за новогодние каникулы сосульки не сбивали в 150 дворах
В команды сборной России могут попасть 33 брянских спортсмена
Фестиваль «Рождественские встречи» продлится в Брянской области до 14 января
В Брянске возле детских садов пройдут сплошные проверки водителей
Директора брянского риэлтерского агентства осудили за то, что похитила деньги клиентов
В Брянской области 1 января задержали двух фальшивомонетчиц
Стародубская прокуратура нашла в интернете два сайта, на которых продавали карты техосмотра
Брянцы обсуждают в соцсетях автоаварию с маршрутчиком
В Брянске нашли живой пропавшую 77-летнюю пенсионерку
На новогодних праздниках в Брянске поймали 25 пьяных водителей
Брянские чиновники встретятся с горожанами после новогодних праздников
На улице Клары Цеткин в Брянске столкнулись две иномарки: 43-летний мужчина расшиб голову
В Брянске 16-летнего юношу оштрафовали за кражу трех бутылок спиртного
Госавтоинспекция: Большинство автоаварий в Брянске произошло из-за нарушений ПДД на перекрестках
В Брянске ищут пропавшую 77-летнюю Нину Бельцеву
В Брянске заработала «горячая линия» по вывозу мусора
В Брянске убрали 275 незаконно установленных рекламных щитов
На дорогах Брянска в прошлом году погибло 25 человек
Накануне Нового года брянец убил своего друга детства
В Унечском районе подросток украл золотое кольцо из дома
Житель села в Жирятинском районе слепил из снега танк Т-34
Брянский таксист подарил забытый пассажиром телефон подруге