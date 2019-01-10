2019-01-10T12:41:13+03:00
Происшествия

На новогодних каникулах через границу в Брянской области дважды пытались провезти наркотики

На одного владельца запрещенных веществ завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Запрещенные вещества почуяла служебная собака.Запрещенные вещества почуяла служебная собака.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На новогодних каникулах через границу в Брянской области дважды пытались провезти наркотические вещества. 3 января в пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе остановили рейсовый автобус, который следовал из Херсона в Москву. В личных вещах одного из пассажиров нашли марихуану и амфетамин. Запрещенные вещества почуяла служебная собака, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

6 января наркотики нашли у водителя микроавтобуса, ехавшего по маршруту Тирасполь-Москва. Гражданин Молдавии прятал марихуану в ботинке, а метамфетамин - в кондитерских изделиях.

На гражданина Украины, который попался с наркотиками первым, завели уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет колонии. Материалы проверки молдаванина отправили полицейским – они будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, за праздничные дни через границу в Брянской области проехало около пяти тысяч легковых автомобилей, 1650 грузовиков и 111 поездов, сообщают в пресс-службе Брянской таможни. За это время таможенники завели 18 административных дел.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под суд за получение взяток пойдет зампред Брянской областной Думы Юрий Гапеенко
Брянский депутат Николай Валуев удивился росту цен на бензин в Москве
В Брянске за новогодние каникулы сосульки не сбивали в 150 дворах
В команды сборной России могут попасть 33 брянских спортсмена
Фестиваль «Рождественские встречи» продлится в Брянской области до 14 января
В Брянске возле детских садов пройдут сплошные проверки водителей
Директора брянского риэлтерского агентства осудили за то, что похитила деньги клиентов
В Брянской области 1 января задержали двух фальшивомонетчиц
Стародубская прокуратура нашла в интернете два сайта, на которых продавали карты техосмотра
Брянцы обсуждают в соцсетях автоаварию с маршрутчиком
В Брянске нашли живой пропавшую 77-летнюю пенсионерку
На новогодних праздниках в Брянске поймали 25 пьяных водителей
Брянские чиновники встретятся с горожанами после новогодних праздников
На улице Клары Цеткин в Брянске столкнулись две иномарки: 43-летний мужчина расшиб голову
В Брянске 16-летнего юношу оштрафовали за кражу трех бутылок спиртного
Госавтоинспекция: Большинство автоаварий в Брянске произошло из-за нарушений ПДД на перекрестках
В Брянске ищут пропавшую 77-летнюю Нину Бельцеву
В Брянске заработала «горячая линия» по вывозу мусора
В Брянске убрали 275 незаконно установленных рекламных щитов
На дорогах Брянска в прошлом году погибло 25 человек
Накануне Нового года брянец убил своего друга детства
В Унечском районе подросток украл золотое кольцо из дома
Житель села в Жирятинском районе слепил из снега танк Т-34
Брянский таксист подарил забытый пассажиром телефон подруге