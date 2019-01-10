На новогодних каникулах через границу в Брянской области дважды пытались провезти наркотики

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:41:13+03:00

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На новогодних каникулах через границу в Брянской области дважды пытались провезти наркотические вещества. 3 января в пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе остановили рейсовый автобус, который следовал из Херсона в Москву. В личных вещах одного из пассажиров нашли марихуану и амфетамин. Запрещенные вещества почуяла служебная собака, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

6 января наркотики нашли у водителя микроавтобуса, ехавшего по маршруту Тирасполь-Москва. Гражданин Молдавии прятал марихуану в ботинке, а метамфетамин - в кондитерских изделиях.

На гражданина Украины, который попался с наркотиками первым, завели уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет колонии. Материалы проверки молдаванина отправили полицейским – они будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, за праздничные дни через границу в Брянской области проехало около пяти тысяч легковых автомобилей, 1650 грузовиков и 111 поездов, сообщают в пресс-службе Брянской таможни. За это время таможенники завели 18 административных дел.

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