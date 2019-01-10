2019-01-10T12:15:59+03:00
Общество

В Брянске за новогодние каникулы сосульки не сбивали в 150 дворах

Перепады температур пришлись на праздники
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске за новогодние каникулы с 1 по 9 января чиновники выдали 150 предписаний, в которых потребовали устранить нарушения. В некоторых дворах не чистили снег, многие жители жаловались на сосульки на крышах. Больше всего нарушений заметили в Советском районе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Перепад температур выпал на праздничные дни, поэтому некоторые управляющие компании не справлялись со своими обязанностями. Больше всего жалоб на большие сосульки поступило от жителей улиц Советской, Крахмалева, Ромашина, Емлютина в Советском районе и Ульянова, Камозина, 22-го Съезда КПСС и Почтовой в Бежице.

С начала нового года на управляющие компании составили 30 предостережений и 25 предписаний по несвоевременному исполнению обязанностей. Материалы проверок в отношении восьми УК направили в жилищную инспекцию, так как они не соблюдают требования лицензии, которую имеют.

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