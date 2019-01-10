В Брянске за новогодние каникулы сосульки не сбивали в 150 дворах

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:15:59+03:00

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В Брянске за новогодние каникулы с 1 по 9 января чиновники выдали 150 предписаний, в которых потребовали устранить нарушения. В некоторых дворах не чистили снег, многие жители жаловались на сосульки на крышах. Больше всего нарушений заметили в Советском районе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Перепад температур выпал на праздничные дни, поэтому некоторые управляющие компании не справлялись со своими обязанностями. Больше всего жалоб на большие сосульки поступило от жителей улиц Советской, Крахмалева, Ромашина, Емлютина в Советском районе и Ульянова, Камозина, 22-го Съезда КПСС и Почтовой в Бежице.

С начала нового года на управляющие компании составили 30 предостережений и 25 предписаний по несвоевременному исполнению обязанностей. Материалы проверок в отношении восьми УК направили в жилищную инспекцию, так как они не соблюдают требования лицензии, которую имеют.

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