2019-01-10T11:35:56+03:00
Спорт

В команды сборной России могут попасть 33 брянских спортсмена

Их зачислили в региональный центр подготовки сборных команд
Марина АНТОНОВА
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Список утвердили на заседании коллегии при региональном управлении физкультуры и спорта.Список утвердили на заседании коллегии при региональном управлении физкультуры и спорта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В команды сборной России в 2019 году могут попасть 33 брянских спортсмена. Их зачислили в Центр спортивной подготовки сборных команд Брянской области, сообщают на сайте учреждения. Список утвердили на заседании коллегии при региональном управлении физкультуры и спорта.

В итоге больше всего спортсменов прошли по направлению легкая атлетика – это Денис Огарков, Илья Иванюк, Екатерина Соколова, Владислав Зюков, Елена Агейченкова и самбо – это Артем Осипенко, Анна Жижина, Александр Ульяхов, Елена Зайкина, Виктор Осипенко и Наталья Нестеренко. Вольной борьбой занимаются сильнейшие спортсмены - Алина Морева, Татьяна Смоляк, Дарья Бобрулько и Кристина Пономарева, тяжелой атлетикой – Егор Климонов, Ирина Чибисова, Кирилл Красный и Александр Матюшин, дзюдо – Владислав Михалин, Юрий Божа и Татьяна Цыганкова. По одному спортсмену будет тренироваться в следующих видах спорта: велоспорт ВМХ – Татьяна Капитанова, бокс – Елена Жиляева, пулевая стрельба – Ольга Веретельникова, теннис – Влада Коваль, плавание – Илья Бородин.

Среди инвалидов в Центр спортивной подготовки зачислили Артема Калашяна, Светлану Кривенок, Владислава Фролова и Александра Хрупина по направлению легкая атлетика среди лиц с ПОДА. Пауэрлифтинг среди лиц с ПОДА – Дмитрий Апанасевич и легкая атлетика среди слепых - Сергей Шаталов.

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