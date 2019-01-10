Фестиваль «Рождественские встречи» продлится в Брянской области до 14 января
Фестиваль искусств и народного творчества «Рождественские встречи» в Брянской области продлится до 14 января. Он стартовал в Рождество, 7 января. На следующий день в концертном зале «Дружба» выступил Брянский симфонический оркестр с солистами из Москвы.
Во всей районах Брянской области пройдут концерты творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, встречи с представителями духовенства, игровые программы для детей, выставки декоративно-прикладного искусства.
Завершится фестиваль 14 января в 14.00 в ДК БМЗ, сообщают в пресс-службе областного правительства. Здесь пройдет большой концерт «От Рождества к Рождеству». На сцене выступят лучшие творческие коллективы и исполнители Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».