В Брянске возле детских садов пройдут сплошные проверки водителей

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:53:26+03:00

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В Советском районе Брянска возле детских садов пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить в пятницу, 11 января, с 7.20 до 7.40 у детсадов «Солнечный» и «Рассвет» на пересечении улиц Дуки и 3-го Июля. Сотрудники ГИБДД проверят, правильно ли водители перевозят детей в салонах машин.

В городской Госавтоинспекции напоминают, что дети до 12 лет должны ездить в автокреслах, которые подходят по возрасту и весу ребенка. С 12 лет ребенка можно пристегнуть штатными ремнями безопасности. Штраф за неправильную перевозку детей – три тысячи рублей.

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