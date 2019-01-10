В Брянской области 1 января задержали двух фальшивомонетчиц

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:10:11+03:00

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В Брянской области в первый день нового года задержали двух фальшивомонетчиц. Рано утром 1 января продавец магазина в Унече позвонила в полицию и рассказала, что покупательница пыталась расплатиться поддельной пятитысячной купюрой.

- Полицейские выехали на место и задержали двух жительниц Москвы, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В их машине нашли 14 купюр номиналом пять тысяч рублей каждая.

За изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег завели уголовное дело. Злоумышленницам грозит до восьми лет колонии. Сотрудники подразделений экономической безопасности собирают доказательную базу по уголовному делу.

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