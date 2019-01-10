2019-01-10T09:57:55+03:00
Общество

Стародубская прокуратура нашла в интернете два сайта, на которых продавали карты техосмотра

Правоохранители потребовали заблокировать ресурсы
Марина АНТОНОВА
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Стародубская прокуратура нашла в интернете два сайта, на которых продавали диагностические карты техосмотра. При этом саму машину не осматривали.

По закону карты могут выдавать только специально аккредитованные фирмы. Автомобилисты обязаны пройти техосмотр, так как это требование безопасности.

- Выдача карты без должного техосмотра создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Поэтому прокуратура подала иски в суд, в которых потребовала признать информацию на сайтах запрещенной к распространению в России.

Советский районный суд в Брянске это требование удовлетворил.

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