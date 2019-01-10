Брянцы обсуждают в соцсетях автоаварию с маршрутчиком

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:50:53+03:00

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Брянцы обсуждают в соцсетях автоаварию с маршрутным такси в Бежицком районе. Водитель микроавтобуса хочет найти виновника ДТП, в которое он попал. Запись происшествия автомобилист опубликовал в социальной сети.

Авария случилась около пяти часов вечера в среду, 9 ноября, на улице 3-го Интернационала. На видео видно, что маршрутка останавливается на остановке «Почта», потом начинает движение, перестраивается с левый ряд, так как на правой полосе стоит на аварийке легковушка. Потом возвращается вправо. В это время с улицы Комсомольской выезжает «Лада Калина». Ее водитель не пропускает маршрутчика. А тот и не пытается притормозить и врезается в бок легковушке. Водитель «Лады» не останавливается и уезжает с места ДТП. Насколько сильные повреждения получили машины, неизвестно.

В комментариях пишут, что водитель маршрутки забыл правило трех "Д". И машину, выезжающую с второстепенной дороги, нужно было пропустить. Другие пользователи смеются, что в Брянске в любом случае виноват маршрутчик, даже если он ехал по правилам.

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