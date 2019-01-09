На новогодних праздниках в Брянске поймали 25 пьяных водителей
На новогодних праздниках на дорогах Брянска автоинспекторы поймали 25 пьяных автомобилистов. Два случая закончились ДТП. В них пострадали четыре человека.
Еще 29 водителей не предоставили преимущество пешеходам, 22- не использовали ремни безопасности, шестеро - нарушили правила перевозки детей.
Всего с начала января брянские автолюбители нарушили ПДД 739 раз. На дорогах города произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что основной причиной любого ДТП является несоблюдение одним из его участников Правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».