2019-01-09T18:30:16+03:00
Общество

На новогодних праздниках в Брянске поймали 25 пьяных водителей

В двух ДТП с нетрезвыми автомобилистами пострадали четыре человека
Мария Дедкова
Поделиться:
Всего с начала января брянские автолюбители нарушили ПДД 739 раз.Всего с начала января брянские автолюбители нарушили ПДД 739 раз.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На новогодних праздниках на дорогах Брянска автоинспекторы поймали 25 пьяных автомобилистов. Два случая закончились ДТП. В них пострадали четыре человека.

Еще 29 водителей не предоставили преимущество пешеходам, 22- не использовали ремни безопасности, шестеро - нарушили правила перевозки детей.

Всего с начала января брянские автолюбители нарушили ПДД 739 раз. На дорогах города произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что основной причиной любого ДТП является несоблюдение одним из его участников Правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24