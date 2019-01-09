На новогодних праздниках в Брянске поймали 25 пьяных водителей

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:30:16+03:00

Всего с начала января брянские автолюбители нарушили ПДД 739 раз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В двух ДТП с нетрезвыми автомобилистами пострадали четыре человека

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На новогодних праздниках на дорогах Брянска автоинспекторы поймали 25 пьяных автомобилистов. Два случая закончились ДТП. В них пострадали четыре человека.

Еще 29 водителей не предоставили преимущество пешеходам, 22- не использовали ремни безопасности, шестеро - нарушили правила перевозки детей.

Всего с начала января брянские автолюбители нарушили ПДД 739 раз. На дорогах города произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что основной причиной любого ДТП является несоблюдение одним из его участников Правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах.

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