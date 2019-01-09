Брянские чиновники встретятся с горожанами после новогодних праздников

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:18:31+03:00

В мэрии опубликовали график встреч с властями

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В Брянске заместители мэра встретятся с горожанами. График приема граждан по личным вопросам опубликовали в Брянской городской администрации.

10 января с горожанами пообщается Виктор Предеха, первый заместитель главы мэра.

15 января жалобы выслушает заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам ЖКХ Сергей Хоменков.

16 января на вопросы брянцев ответит заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам транспорта Николай Голубокий.

17 января всех желающих примет замглавы по вопросам строительства Андрей Абрамов.

29 января прием проведет замглавы по социальной политике Людмила Гончарова.

Часы приема - с 14.00.

Уточнить телефон для записи можно тут.

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