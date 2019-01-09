На улице Клары Цеткин в Брянске столкнулись две иномарки: 43-летний мужчина расшиб голову
По предварительной информации, один из автомобилистов не уступил дорогу
Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске на улице Клары Цеткин произошло ДТП. Около 9.50 8 января здесь столкнулись две иномарки, сообщает областная Госавтоинспекция. По предварительной информации, 27-летний водитель "Шевроле Лачетти" не уступил дорогу автомобилисту за рулем "Рено Лагуна". В ДТП травмы получил 43-летний водитель второй иномарки. Мужчина ушиб голову. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой, назначив лечение.
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