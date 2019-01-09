2019-01-09T18:03:41+03:00
Происшествия

На улице Клары Цеткин в Брянске столкнулись две иномарки: 43-летний мужчина расшиб голову

По предварительной информации, один из автомобилистов не уступил дорогу
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Клары Цеткин произошло ДТП. Около 9.50 8 января здесь столкнулись две иномарки, сообщает областная Госавтоинспекция. По предварительной информации, 27-летний водитель "Шевроле Лачетти" не уступил дорогу автомобилисту за рулем "Рено Лагуна". В ДТП травмы получил 43-летний водитель второй иномарки. Мужчина ушиб голову. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24