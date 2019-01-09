В Брянске 16-летнего юношу оштрафовали за кражу трех бутылок спиртного

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:48:58+03:00

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В Бежицком районе Брянска задержали юношу, пытавшегося украсть три бутылки с алкоголем. В полицию поступило сообщение от директора супермаркета. По записи с камеры видеонаблюдения работники магазина отследили воришку. Молодой злоумышленник хотел вынести спиртное в рюкзаке. На выходе из супермаркета юношу задержали охранники.

Сотрудники службы охраны передали задержанного полицейским. Оказалось, что 16-летний воришка уже имел проблемы с законом.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Брянской области, на горожанина составили административный протокол по статье «Мелкое хищение». Родителям юноши также грозит штраф.

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