2019-01-09T17:48:58+03:00
Общество

В Брянске 16-летнего юношу оштрафовали за кражу трех бутылок спиртного

К административной ответственности привлекут родителей несовершеннолетнего злоумышленника
Мария Дедкова
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В Бежицком районе Брянска задержали юношу, пытавшегося украсть три бутылки с алкоголем. В полицию поступило сообщение от директора супермаркета. По записи с камеры видеонаблюдения работники магазина отследили воришку. Молодой злоумышленник хотел вынести спиртное в рюкзаке. На выходе из супермаркета юношу задержали охранники.

Сотрудники службы охраны передали задержанного полицейским. Оказалось, что 16-летний воришка уже имел проблемы с законом.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Брянской области, на горожанина составили административный протокол по статье «Мелкое хищение». Родителям юноши также грозит штраф.

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