Госавтоинспекция: Большинство автоаварий в Брянске произошло из-за нарушений ПДД на перекрестках

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:33:03+03:00

Также среди распространенных причин, по которым в Брянске происходят ДТП, есть выезд на встречную полосу и превышение скорости. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За год в городе произошло 510 ДТП, в которых погибли или пострадали люди

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Городская Госавтоинспекция назвала самые распространенные причины ДТП. Оказывается, по вине водителей происходит 80 процентов автоаварий. Чаще всего автомобилисты не соблюдают очередность проезда перекрестков, нарушают правила проезда пешеходных переходов и не правильно выбирают дистанцию. Также среди распространенных причин, по которым в Брянске происходят ДТП, есть выезд на встречную полосу и превышение скорости.

К слову, всего в прошлом году на городских улицах произошло 510 автоаварий, в которых 25 человек погибли и 591 получил различные травмы.

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