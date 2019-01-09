Госавтоинспекция: Большинство автоаварий в Брянске произошло из-за нарушений ПДД на перекрестках
Городская Госавтоинспекция назвала самые распространенные причины ДТП. Оказывается, по вине водителей происходит 80 процентов автоаварий. Чаще всего автомобилисты не соблюдают очередность проезда перекрестков, нарушают правила проезда пешеходных переходов и не правильно выбирают дистанцию. Также среди распространенных причин, по которым в Брянске происходят ДТП, есть выезд на встречную полосу и превышение скорости.
К слову, всего в прошлом году на городских улицах произошло 510 автоаварий, в которых 25 человек погибли и 591 получил различные травмы.
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