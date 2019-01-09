9 Янв. 2019 2019-01-09T16:51:50+03:00

За одного человека придется платить около 73 рублей в месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жаловаться можно в жилищную инспекцию, департамент природных ресурсов или региональному оператору

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В Брянске заработала "горячая линия" по вывозу мусора. Жаловаться на полные контейнеры можно в жилищную инспекцию, департамент природных ресурсов и экологии или региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, с 1 января в коммунальных квитанциях брянцев появилась новая строка «обращение с ТКО». Как утверждают в правительстве Брянской области, тариф на вывоз и переработку мусора в нашем регионе остается одним из самых низких в Центральном федеральном округе. За одного человека придется платить около 73 рублей в месяц.

Телефоны «горячей линии»:

- Государственная жилищная инспекция Брянской области – 64-66-90;

- Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области – 64-60-32;

- ООО «Чистая планета» - 60-64-44

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