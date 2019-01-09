В Брянске убрали 275 незаконно установленных рекламных щитов

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:29:40+03:00

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В Брянске за прошедший год убрали 275 незаконно установленных рекламных щитов. 183 конструкции собственники демонтировали своими силами. 92 пришлось снести принудительно, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В следующем году предстоит снести еще 198 рекламных щитов. В 2018-м они находились под обеспечительными мерами: предписания о демонтаже начали действовать после того, как вступили в законную силу соответствующие судебные акты.

С декабря 2016 года с улиц Брянска убрали больше 500 незаконных рекламных конструкций. После согласования и торгов щиты вновь могут появиться на улицах города. За то, что некоторые щиты могли без демонтажа остаться на улицах, осудили бывшего заместители главы мэрии Брянска Александра Зубова.

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