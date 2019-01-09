9 Янв. 2019 2019-01-09T15:50:37+03:00

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На дорогах Брянска в прошлом году погибло 25 человек, 591 - получили травмы. В 2018-м в городе случилось 510 автоаварий, в которых пострадали люди. 80 процентов ДТП произошло из-за нарушений водителями Правил дорожного движения, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Причиной большинства автоаварий стало несоблюдение водителями очередности при проезде перекрестков. В Брянске случилась 91 такая авария. В них погибло шесть человек и 130 получили трамвы. Из-за неправильного проезда пешеходных переходов произошло 55 ДТП, в которых погибли четыре человека и 53 пострадали. На третьем месте по количеству аварий - неправильный выбор дистанции - 48 автоаварий.

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