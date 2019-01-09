Накануне Нового года брянец убил своего друга детства
51-летнего жителя Унечи обвиняют в том, что он убил знакомого. Мужчину арестовали. На время следствия он будет содержаться под стражей.
- По версии правоохранителей, 31 декабря около трех часов дня брянец был у себя дома, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Они выпивали с 51-летним знакомым. Потом поссорились. И хозяин несколько раз ударил гостя кухонным ножом. От полученных травм потерпевший умер.
На допросе обвиняемый рассказал, что хотел наказать своего друга детства за прозвучавшие в его адрес оскорбления.
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