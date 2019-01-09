2019-01-09T15:08:54+03:00
Происшествия

В Унечском районе подросток украл золотое кольцо из дома

Юному злоумышленнику грозит до шести лет колонии
Марина АНТОНОВА
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14-летнего жителя Унечского района подозревают в краже золотого кольца из дома. Инцидент произошел перед новогодними праздниками в селе Старая Гута. 34-летняя хозяйка несколько дней не была дома. Когда вернулась, она увидела, что все в доме перевернуто вверх дном. Пропало ли что-нибудь из жилища, женщина затруднилась сразу сказать.

- Через несколько дней полицейские поймали злоумышленника, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – 14-летний подросток уже не раз попадался на нарушении закона.

Он признался, что пробрался в дом, подобрав к замку ключ. Парень рассчитывал найти в доме продукты, но их там не было. Поэтому он обыскал другие комнаты, пока не нашел золотое кольцо.

Подростку грозит до шести лет колонии за кражу. Кольцо сейчас вернули владелице.

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