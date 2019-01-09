Брянский таксист подарил забытый пассажиром телефон подруге
Брянского таксиста и его подругу будут судить за кражу. 39-летнему подозреваемому и его 28-летней знакомой предъявили обвинение.
В полицию о краже сообщил 27-летний житель Советского района. Он рассказал, что у него пропал мобильный телефон, а после с банковской карты списали 1600 рублей. Мужчина предположил, что мог забыть телефон в такси.
- Полицейские вычислили подозреваемого – 39-летнего местного жителя, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Он признался, что забытый в машине телефон решил подарить своей знакомой.
Женщина нашла в мобильном приложение «Мобильный банк» и перевела на свою карту деньги потерпевшего.
Теперь злоумышленников будут судить за двойное преступление. Санкция по статьям предусматривает до пяти и до шести лет колонии.
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