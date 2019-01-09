2019-01-09T12:06:55+03:00
Происшествия

В Брянске при столкновении трех машин пострадала пассажирка

Автоавария случилась на улице Красноармейской
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Советском районе Брянска при столкновении трех легковушек травмы получила пассажирка одной из машин. 24-летняя женщина обратилась за помощью к медикам. Ей поставили диагноз «ушиб позвоночника». Медики сообщили о ДТП в дежурную часть ГИБДД.

Полицейские провели проверку. Оказалось, что авария случилась днем 7 января в начале первого возле дома №156 на улице Красноармейской. Водитель автомобиля «Киа Рио» не соблюдал дистанцию и столкнулся с «Ладой-111730», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. От удара легковушка врезалась в стоящую впереди иномарку «Вортекс Тинго». Пострадавшая ехала в «Ладе».

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