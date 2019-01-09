Больше 20 лет на двоих получили наркоторговцы за продажу «солей» в Брянске
В Брянске осудили 20-летнего жителя Саратова и 30-летнего жителя Куйбышева за продажу наркотиков в Брянске. Первый обвиняемый получил 11,5 лет, второй – 12 лет тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
- В суде установили, что в мае неизвестный организовал группу через интернет для продажи «солей» в Брянске, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Преступники сбывали запрещенные вещества с помощью закладок. Покупатели оплачивали товар на расчетный счет в банке.
В суде смогли доказать причастность двух обвиняемых к трем преступлениям, одну партию наркотиков они продать не успели.
После задержания в телефонах злоумышленников оперативники нашли переписку о продаже наркотиков, фотографии и видео с мест закладок. Из тайников полицейские изъяли 8 граммов «солей».
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