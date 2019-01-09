Житель Брянска получил условный срок за репост в соцсетях

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:55:42+03:00

Он разместил на своей странице изображения, которые провоцируют ненависть по национальному признаку

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40-летний житель Фокинского района Брянска получил два с половиной года условно за репост в соцсетях. Уголовное дело рассматривали в особом порядке. Мужчина признал себя виновным.

- В суде установили, что неработающий брянец на своей странице разместил изображения, которые могут провоцировать ненависть и вражду к людям по национальному или религиозному признаку, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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