В Почепском районе легковушка врезалась в трактор
В Почепском районе «Лада Приора» врезалась в трактор «Аксион» с прицепом. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня во вторник, 8 января, на 87-м километре трассы Брянск-Новозыбков.
20-летний водитель «Лады» ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. Автомобилист врезался в трактор, который остановился на дороге, чтобы повернуть. За рулем трактора был 25-летний водитель.
Травмы получил 19-летний пассажир легковушки. Парень поранил лицо и получил сотрясение мозга. Пострадавшего отпустили домой с назначением лечения.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
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