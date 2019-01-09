В Почепском районе легковушка врезалась в трактор

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:13:47+03:00

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В Почепском районе «Лада Приора» врезалась в трактор «Аксион» с прицепом. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня во вторник, 8 января, на 87-м километре трассы Брянск-Новозыбков.

20-летний водитель «Лады» ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска. Автомобилист врезался в трактор, который остановился на дороге, чтобы повернуть. За рулем трактора был 25-летний водитель.

Травмы получил 19-летний пассажир легковушки. Парень поранил лицо и получил сотрясение мозга. Пострадавшего отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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