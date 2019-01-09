Брянского подростка будут судить за нецензурную надпись на памятнике
Брянского подростка будут судить за вандализм. Полицейские завели уголовное дело. Парню грозит крупный штраф или исправительные работы.
- Инцидент произошел в конце сентября в Красной Горе, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В полицию обратился представитель районной администрации и попросил найти злоумышленника, который оставил на памятнике нецензурную надпись.
В тот же день стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и нашли 15-летнего парня, который это сделал. Подозреваемый рассказал, что поссорился с другом, и решил черным маркером написать ему оскорбительное послание на памятнике, который находился неподалеку.
Теперь подростку грозит уголовная ответственность.
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