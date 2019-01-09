Брянского подростка будут судить за нецензурную надпись на памятнике

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:03:42+03:00

Парень оставил послание для друга, с которым он поругался

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Брянского подростка будут судить за вандализм. Полицейские завели уголовное дело. Парню грозит крупный штраф или исправительные работы.

- Инцидент произошел в конце сентября в Красной Горе, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В полицию обратился представитель районной администрации и попросил найти злоумышленника, который оставил на памятнике нецензурную надпись.

В тот же день стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и нашли 15-летнего парня, который это сделал. Подозреваемый рассказал, что поссорился с другом, и решил черным маркером написать ему оскорбительное послание на памятнике, который находился неподалеку.

Теперь подростку грозит уголовная ответственность.

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