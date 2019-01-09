Во время пожара в стародубской деревне погиб 58-летний мужчина

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:46:43+03:00

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В деревне Макаровка, что в Стародубском районе сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.28 в среду, 9 января. На место выехали две пожарные машины.

К тому моменту, как приехали спасатели, жилой дом размером пять на шесть метров полностью пылал. Пламя тушили из двух пожарных стволов. С огнем удалось справиться через полтора часа. В 7.07 пожар полностью потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", во время пожара погиб человек. Когда разбирали завали, пожарные нашли тело 58-летнего мужчины.

Вечером во вторник, 8 января, горел жилой дом на улице Центральной в деревне Бульшево в Клетнянском районе. В огне ожоги получил 67-летний мужчина. К счастью, он остался жив.

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