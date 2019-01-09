2019-01-09T09:35:18+03:00
Общество

В Брянске на Десне утонул снегоход

К счастью, никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Сергей Астафьев.Фото: vk.com, Сергей Астафьев.
Изменить размер текста:

В Брянске на реке Десна утонул снегоход. О происшествии на рыбалке сообщили очевидцы в соцсетях. Это случилось во вторник, 8 января, в районе нефтебазы в Володарском районе. Очевидцы пишут, что никто не пострадал. И публикуют фотографии с места, где провалился под лед снегоход.

Фото: vk.com, Евгений Солошенко.

Фото: vk.com, Евгений Солошенко.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше 20 лет на двоих получили наркоторговцы за продажу «солей» в Брянске
Житель Брянска получил условный срок за репост в соцсетях
В Почепском районе легковушка врезалась в трактор
Брянского подростка будут судить за нецензурную надпись на памятнике
Во время пожара в стародубской деревне погиб 58-летний мужчина
Брянской супружеской паре грозит до 20 лет тюрьмы за продажу героина
Во вторник на Брянщине прогнозируют 20-градусный мороз
Для воспитанников жуковской школы-интерната устроили новогодний праздник
После новогодних каникул брянские власти встретятся с горожанами
Житель Клинцов украл с чужой банковской карты 27 тысяч рублей
Под Брянском водитель внедорожника насмерть сбил пешехода
Рождественские праздники на Брянщине отметили около 14 тысяч жителей региона
В Брянске вечером в Рождество сгорела сауна
В Стародубе построят новый спорткомплекс и бассейн
Брянская школьница едва не лишилась глаза из-за разорвавшейся в ее руках петарды
В Брянской области похолодает до минус 18
На трассе под Брянском 51-летняя автомобилистка врезалась в столб
В Брянске мать обвинила врача в отказе осматривать плачущего ребенка