В Брянске на Десне утонул снегоход
К счастью, никто не пострадал
Фото: vk.com, Сергей Астафьев.
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В Брянске на реке Десна утонул снегоход. О происшествии на рыбалке сообщили очевидцы в соцсетях. Это случилось во вторник, 8 января, в районе нефтебазы в Володарском районе. Очевидцы пишут, что никто не пострадал. И публикуют фотографии с места, где провалился под лед снегоход.
Фото: vk.com, Евгений Солошенко.
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