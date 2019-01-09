В Брянске на Десне утонул снегоход

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:35:18+03:00

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В Брянске на реке Десна утонул снегоход. О происшествии на рыбалке сообщили очевидцы в соцсетях. Это случилось во вторник, 8 января, в районе нефтебазы в Володарском районе. Очевидцы пишут, что никто не пострадал. И публикуют фотографии с места, где провалился под лед снегоход.

Фото: vk.com, Евгений Солошенко.

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