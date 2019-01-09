Брянской супружеской паре грозит до 20 лет тюрьмы за продажу героина
Супружеской паре из Брянска грозит до 20 лет тюрьмы и крупный штраф за продажу героина. Оперативники задержали злоумышленников в начале января.
Полицейские остановили автомобиль на трассе Орел-Смоленск. В нем находилась 27-летняя жительница Брянска. При обыске у нее нашли 300 граммов героина и больше 80 тысяч рублей. Оказалось, что женщина находится в розыске по подозрению в мошенничестве.
В тот же день стражи порядка за грабеж задержали и мужа подозреваемой. У них в квартире нашли несколько десятков шприцов.
- По версии следствия, супруги получали крупные партии наркотиков в Москве, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Они их расфасовывали и сбывали в Брянской области.
На задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
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