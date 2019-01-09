Брянской супружеской паре грозит до 20 лет тюрьмы за продажу героина

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:08:07+03:00

По версии следствия, они возили наркотики из Москвы

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Супружеской паре из Брянска грозит до 20 лет тюрьмы и крупный штраф за продажу героина. Оперативники задержали злоумышленников в начале января.

Полицейские остановили автомобиль на трассе Орел-Смоленск. В нем находилась 27-летняя жительница Брянска. При обыске у нее нашли 300 граммов героина и больше 80 тысяч рублей. Оказалось, что женщина находится в розыске по подозрению в мошенничестве.

В тот же день стражи порядка за грабеж задержали и мужа подозреваемой. У них в квартире нашли несколько десятков шприцов.

- По версии следствия, супруги получали крупные партии наркотиков в Москве, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Они их расфасовывали и сбывали в Брянской области.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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