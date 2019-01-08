Во вторник на Брянщине прогнозируют 20-градусный мороз

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:00:27+03:00

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В ночь на вторник, 9 января, в Брянской области прогнозируют 20-градусный мороз. А днем в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами выпадет небольшой снег, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 16 до минус 11 градусов. А при прояснениях местами до 20 мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от минус 10 до минус 5 градусов.

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