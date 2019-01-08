2019-01-08T15:42:22+03:00
Общество

Для воспитанников жуковской школы-интерната устроили новогодний праздник

Полицейские и волонтеры провели турнир по лазертагу и мастер-класс
Елена РАКОВА
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В завершении полицейский Дед Мороз вручил самым маленьким участникам праздника подарки.В завершении полицейский Дед Мороз вручил самым маленьким участникам праздника подарки.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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На каникулах для воспитанников жуковской школы-интерната имени Героя России Анатолия Титова устроили новогодний праздник. Его провели сотрудники УНК УМВД России по Брянской области и волонтеры Брянского молодежного центра и Брянского филиала Федерации спортивно-тактических игр.

Для старшеклассников полицейские и добровольцы организовали турнир по лазертагу. А потом устроили соревнования по сборке и разборке автомата Калашникова.

Вместе с ребятами из младших классов стражи порядка и добровольцы делали 3D-модели из бумаги на мастер-классе. А потом ребятам рассказали о волонтерском движении на Брянщине, как стать добровольцем.

В завершении полицейский Дед Мороз вручил самым маленьким участникам праздника подарки.

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