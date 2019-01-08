Для воспитанников жуковской школы-интерната устроили новогодний праздник
На каникулах для воспитанников жуковской школы-интерната имени Героя России Анатолия Титова устроили новогодний праздник. Его провели сотрудники УНК УМВД России по Брянской области и волонтеры Брянского молодежного центра и Брянского филиала Федерации спортивно-тактических игр.
Для старшеклассников полицейские и добровольцы организовали турнир по лазертагу. А потом устроили соревнования по сборке и разборке автомата Калашникова.
Вместе с ребятами из младших классов стражи порядка и добровольцы делали 3D-модели из бумаги на мастер-классе. А потом ребятам рассказали о волонтерском движении на Брянщине, как стать добровольцем.
В завершении полицейский Дед Мороз вручил самым маленьким участникам праздника подарки.
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