После новогодних каникул брянские власти встретятся с горожанами

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:03:02+03:00

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После новогодних каникул брянские власти устроят встречи с горожанами. Заместители главы горадминистрации устраивают личные приемы. Правда, чтобы туда попасть, нужно предварительно записаться.

В четверг, 10 января, прием проведет первый заместитель главы Брянской городской администрации Виктор Предеха. Записаться на него можно по телефону 74-17-65.

Во вторник, 15 января, встречу устраивает заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам ЖКХ Сергей Хоменков. Записатьс на нее можно по телефону 74-57-39.

В среду, 16 января, личный прием устраивает заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам транспорта Николай Голубокий. Записаться на прием можно по телефону 74-10-78.

В четверг, 17 января, - заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам строительства Андрей Абрамов. Запись на прием по телефону 74-47-3).

Во вторник, 29 января, - заместитель главы Брянской городской администрации по социальной политике Людмила Гончарова. Записаться на прием можно по телефону 66-33-24.

Начало приемов - с 14.00, сообщают в Брянской городской администрации.

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