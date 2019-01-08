Житель Клинцов украл с чужой банковской карты 27 тысяч рублей

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:45:23+03:00

Парень покутил один вечер, а потом его задержали

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Четвертого января 73-летняя жительница Клинцов, возвращаясь из магазина, потеряла свою банковскую карту. И уже к вечеру все сбережения пенсионерки - 27 тысяч рублей - исчезли.

- К сожалению, пожилая женщина не обращала внимание на смс-уведомления о списании денег, а пропажу карты обнаружила лишь утром, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Поняв, что ее обокрали, пенсионерка обратилась к полицейским.

Уведомления о списании денег помогли за несколько часов установить личность подозреваемого в мошенничестве и задержать его. Им оказался 23-летний местный житель.

- Оказывается парень нашел банковскую карту пенсионерки еще в вечер пропажи, - говорят в УМВД. - Пользуясь технологией бесконтактной оплаты, он покупал в разных магазинах спиртное и продукты. А потом погулял в одном из местных кафе, щедро угощая случайных знакомых.

На молодого человека завели уголовное дело за мошенничество. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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