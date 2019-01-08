Под Брянском водитель внедорожника насмерть сбил пешехода

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:12:40+03:00

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На брянской трассе водитель внедорожника насмерть сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22.10, 7 января, на 17 километре автодороги «Брянск-Дятьково» в Брянском районе.

- По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Лэнд Ровер Дискавери" сбил 45-летнего пешехода, который шел по дороге, - уточняют в областной Госавтоинспекции. - От полученных травм мужчина умер на месте автоаварии.

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