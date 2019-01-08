2019-01-08T11:55:18+03:00
Происшествия

В Брянске вечером в Рождество сгорела сауна

Эксперты выясняют, что стало причиной пожара
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Брянской области.
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В Советском районе Брянска вечером в Рождество, 7 января, сгорела сауна. О возгорании частной сауны на проспекте Станке Димитрова дежурному МЧС сообщили в 18.42.

- К месту вызова выехали три пожарных расчета с автоцистернами из пожарно-спасательных частей №1, 8, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 18.46 пожарные уже были на месте и начали тушить очаг возгорания на площади три квадратных метра.

В 19.23 распространение огня удалось остановить, а в 19.25 пламя полностью потушили. К счастью, никто не пострадал. Эксперты выясняют, из-за чего вспыхнуло пламя.

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