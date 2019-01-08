В Стародубе построят новый спорткомплекс и бассейн

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:19:27+03:00

Замгубернатора Александр Коробко провел совещание с руководством Стародубского района. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Работы планируют начать уже в этом году

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В Стародубе планируют построить новый спортивный комплекс открытого типа. На его возведение из федеральной казны уже выделили 25 миллионов рублей. Об этом шла речь на встрече замгубернатора Александра Коробко с руководством города и Стародубского района.

Бассейн в Стародубе построят за счет программы "Газпром - детям", сообщают в областном правительстве. Обе стройки должны начаться в этом году.

Также в 2019-м продолжится благоустройство Стародуба в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». А персонал центральной районной больницы пополнят молодые врачи - выпускники вузов, обучающиеся по целевым направлениям. Планируют продолжить выделять жилье и детям-сиротам.

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