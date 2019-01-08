Рождественские праздники на Брянщине отметили около 14 тысяч жителей региона

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:29:18+03:00

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Около 14 тысяч жителей Брянской области приняли участие в рождественских торжествах в ночь на 7 января. Общественный порядок и безопасность обеспечивали больше 800 сотрудников полиции, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности.

- По имеющейся информации, фактов грубого нарушения общественного порядка во время богослужений и торжеств не было, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Фактов телефонного мошенничества 6 и 7 января также не зарегистрировано.

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