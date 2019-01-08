Брянская школьница едва не лишилась глаза из-за разорвавшейся в ее руках петарды
13-летняя школьница из Дятьковского района едва не лишилась глаза. В руках у девочки взорвалась петарда. ЧП, как сообщают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области, произошло днем в воскресенье, 6 января.
Девочку госпитализировали с диагнозом: "ожог и травма роговицы глаза", она получает необходимое лечение.
- Не теряйте бдительность и соблюдайте меры безопасности при обращении с пиротехникой, - напоминают полицейские. - Пренебрежение запретом на самостоятельное использование пиротехники несовершеннолетними может обернуться бедой. Объясните детям, что запускать пиротехнику могут только взрослые.
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