2019-01-08T11:28:25+03:00
Происшествия

Брянская школьница едва не лишилась глаза из-за разорвавшейся в ее руках петарды

Девочку отвезли в больницу
Елена РАКОВА
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К счастью, жизни ребенка ничто не угрожает.К счастью, жизни ребенка ничто не угрожает.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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13-летняя школьница из Дятьковского района едва не лишилась глаза. В руках у девочки взорвалась петарда. ЧП, как сообщают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области, произошло днем в воскресенье, 6 января.

Девочку госпитализировали с диагнозом: "ожог и травма роговицы глаза", она получает необходимое лечение.

- Не теряйте бдительность и соблюдайте меры безопасности при обращении с пиротехникой, - напоминают полицейские. - Пренебрежение запретом на самостоятельное использование пиротехники несовершеннолетними может обернуться бедой. Объясните детям, что запускать пиротехнику могут только взрослые.

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