В Брянской области похолодает до минус 18

7 Янв. 2019 2019-01-07T19:17:10+03:00

В этот день пройдет небольшой снег. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

При прояснениях ожидается до минус 23

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В Брянской области продолжается поолодание. Во вторник, 8 января, ночью столбик термометра опустится до 13-18 градусов мороза, днем температура воздуха составит от минус 14 до минус 9 градусов. Также в этот день пройдет небольшой снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

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