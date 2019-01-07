2019-01-07T19:17:10+03:00
Общество

В Брянской области похолодает до минус 18

При прояснениях ожидается до минус 23
Мария Дедкова
Поделиться:
В этот день пройдет небольшой снег.В этот день пройдет небольшой снег.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Брянской области продолжается поолодание. Во вторник, 8 января, ночью столбик термометра опустится до 13-18 градусов мороза, днем температура воздуха составит от минус 14 до минус 9 градусов. Также в этот день пройдет небольшой снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Брянском 51-летняя автомобилистка врезалась в столб
В Брянске мать обвинила врача в отказе осматривать плачущего ребенка
В Новозыбкове в загоревшемся строительном вагончике едва не погиб мужчина
За день жертвами «телефонных» мошенников стали трое брянцев
В Брянске на улице Дуки упавшая наледь разбила фонарь
В Клинцах автобус врезался в опору путепровода: пострадали четверо
На вокзале в Клинцах у белоруса украли мобильник
В Брянске из горящей квартиры на улице Севской спасли двух человек
Брянский иконописец погиб при пожаре в гостях у родителей
Рождественскую службу в Брянске покажут в прямом эфире
В понедельник брянцев ждут рождественские морозы
В рождественскую ночь по Брянску пустят бесплатные автобусы и троллейбусы
На рождественской службе в брянских храмах будут дежурить сотрудники МЧС
Несмотря на запрет, жители Брянска продолжают кататься с Кургана Бессмертия
В Брянске 67-летний сторож «заминировал» район
Жительницу Карачевского района поздравил с 95-летием замгубернатора
В ДТП под Выгоничами пострадали два водителя и две пассажирки
В Брянске прошел теннисный турнир среди инвалидов
В Брянске оштрафовали водителя, который в новогоднюю ночь ездил по тротуару
В Брянске пройдет открытый турнир по хоккею среди дворовых команд
Подробности автоаварии на «Мечте»: травмы получил водитель и шестилетний мальчик
Брянца обокрали в реабилитационном центре для инвалидов