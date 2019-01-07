В Брянской области похолодает до минус 18
При прояснениях ожидается до минус 23
В этот день пройдет небольшой снег.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Брянской области продолжается поолодание. Во вторник, 8 января, ночью столбик термометра опустится до 13-18 градусов мороза, днем температура воздуха составит от минус 14 до минус 9 градусов. Также в этот день пройдет небольшой снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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