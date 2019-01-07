В Новозыбкове в загоревшемся строительном вагончике едва не погиб мужчина
Пострадавшего с ожогами госпитализировали в районную больницу
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В Новозыбкове на улице Первомайской загорелся строительный вагончик. ЧП произошло в понедельник, 7 января, в первом часу ночи, сообщает БрянскНовости.Ru.
По неизвестной пока причине произошел пожар в строительном вагончике, расположенном во дворе частного дома. В нем находился мужчина. С ожогами его госпитализировали в районную больницу. Огонь тушили почти полтора часа.
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