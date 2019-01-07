2019-01-07T14:07:32+03:00
Происшествия

В Новозыбкове в загоревшемся строительном вагончике едва не погиб мужчина

Пострадавшего с ожогами госпитализировали в районную больницу
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новозыбкове на улице Первомайской загорелся строительный вагончик. ЧП произошло в понедельник, 7 января, в первом часу ночи, сообщает БрянскНовости.Ru.

По неизвестной пока причине произошел пожар в строительном вагончике, расположенном во дворе частного дома. В нем находился мужчина. С ожогами его госпитализировали в районную больницу. Огонь тушили почти полтора часа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Брянском 51-летняя автомобилистка врезалась в столб
В Брянске мать обвинила врача в отказе осматривать плачущего ребенка
За день жертвами «телефонных» мошенников стали трое брянцев
В Брянске на улице Дуки упавшая наледь разбила фонарь
В Клинцах автобус врезался в опору путепровода: пострадали четверо
На вокзале в Клинцах у белоруса украли мобильник
В Брянске из горящей квартиры на улице Севской спасли двух человек
Брянский иконописец погиб при пожаре в гостях у родителей
Рождественскую службу в Брянске покажут в прямом эфире
В понедельник брянцев ждут рождественские морозы
В рождественскую ночь по Брянску пустят бесплатные автобусы и троллейбусы
На рождественской службе в брянских храмах будут дежурить сотрудники МЧС
Несмотря на запрет, жители Брянска продолжают кататься с Кургана Бессмертия
В Брянске 67-летний сторож «заминировал» район
Жительницу Карачевского района поздравил с 95-летием замгубернатора
В ДТП под Выгоничами пострадали два водителя и две пассажирки
В Брянске прошел теннисный турнир среди инвалидов
В Брянске оштрафовали водителя, который в новогоднюю ночь ездил по тротуару
В Брянске пройдет открытый турнир по хоккею среди дворовых команд
Подробности автоаварии на «Мечте»: травмы получил водитель и шестилетний мальчик
Брянца обокрали в реабилитационном центре для инвалидов