За день жертвами «телефонных» мошенников стали трое брянцев

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:45:52+03:00

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За один день трое жителей Брянской области стали жертвами аферистов. Жертвы, как рассказывают в пресс-службе регионального УМВД, отдали «телефонным» мошенникам 84 тысячи рублей.

21-летний житель Володарского района Брянска перевел 16 тысяч рублей другу, который написал в соцсетях. Вскоре выяснилось, страницу приятеля взломали, а деньги украл неизвестный.

54-летняя жительница Севска разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры. Вскоре ей позвонила съемщица. Незнакомка хотела перевести аванс. На мобильный жительницы Севска пришло смс о зачислении 50 тысяч рублей. Но съемщица позвонила и сказала, что по ошибке перевела слишком большую сумму и попросила вернуть 48 тысяч рублей. Потерпевшая выполнила просьбу собеседницы. Позже выяснилось, что сообщения о переводе денег были подделкой.

29-летний житель Брасовского района присмотрел себе дом в поселке Локоть. После общения с продавцом он перевел аванс - 20 тысяч рублей. Приехав посмотреть на участок, покупатель с узнал, что домом владеет другой человек и ничего продавать не собирался.

По фактам случившегося полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Мошенничество".

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