В Брянске на улице Дуки упавшая наледь разбила фонарь

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Дуки из-за упавшей наледи разбился фонарь. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

Автор снимков пояснил, что все случилось в воскресенье, 6 января, возле дома №37. В комментариях горожане возмущаются работой коммунальщиков, которые вовремя не сбивают наледь.

Напомним, чиновники пригрозили штрафами управляющим компаниям, не занимающимся уборкой крыш.

За день проверяющие выдали 75 предписаний: 24 по Бежицкому району, 23 по Советскому, по 15 предписаний составлены в Фокинском и Володарском районах.

Еще 17 административных материалов составили 5 января из-за не расчищенных от снега дворовых проездов и неубранных с крыш сосулек и наледи, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».