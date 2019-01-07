На трассе под Брянском 51-летняя автомобилистка врезалась в столб

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:59:57+03:00

По предварительной информации, женщина не справилась с управлением

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На 13-м километре объездной дороги под Брянском произошло ДТП. Здесь около 12.25 в воскресенье, 6 января, автомобилистка за рулем "Фольксваген Поло" врезалась в столб.

По предварительной информации, женщина не справилась с управлением, пояснили в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП она получила травму головы, сотрясение мозга и перелом руки. Пострадавшую автомобилистку госпитализировали. 51-летнего пассажира иномарки с раной лба медики отпустили домой, назначив лечение.

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