2019-01-07T11:07:28+03:00
Происшествия

В Клинцах автобус врезался в опору путепровода: пострадали четверо

Причиной ДТП стал водитель легковушки, нарушивший ПДД
Мария Дедкова
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Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
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В Клинцах водитель автобуса врезался в опору путепровода. ДТП случилось 6 января около 13.50 на улице Займищенской.

- По предварительной информации, 33-летний автомобилист за рулем "Ниссан Кашкай" , проезжая путепровод не выполнил требование дорожного знака «Преимущество встречного движения», - поясняют в областной Госавтоинспекции. - Тем самым водитель создал помеху при движении автобуса ПАЗ.

В ДТП пострадали четыре пассажира автобуса. У 39-летней женщины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головы. У 20-летней пассажирки - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей носа. У 58-летней женщины медики диагностировали ушиб грудной клетки, болевой синдром. Всех троих госпитализировали. 21-летнюю девушку с перелом костей носа и ушибом груди врачи отпустили домой, назначив лечение.

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