2019-01-07T10:47:12+03:00
Общество

На вокзале в Клинцах у белоруса украли мобильник

Полицейские задержали злоумышленника и завели уголовное дело
Мария Дедкова
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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4 января на железнодорожном вокзале в Клинцах произошла кража. К начальнику линейного пункта полиции обратился гражданин Белоруссии. Оказалось, пока он ждал свой поезд, у него из левого кармана куртки, вытащили мобильник.

Предполагаемого преступника задержали. Им стал 29-летний житель Клинцовского района. У него и нашли пропавший телефон, сообщают в Брянском ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража". За это преступление грозит до пяти лет колонии. Расследование продолжается.

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