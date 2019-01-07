На вокзале в Клинцах у белоруса украли мобильник
Полицейские задержали злоумышленника и завели уголовное дело
Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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4 января на железнодорожном вокзале в Клинцах произошла кража. К начальнику линейного пункта полиции обратился гражданин Белоруссии. Оказалось, пока он ждал свой поезд, у него из левого кармана куртки, вытащили мобильник.
Предполагаемого преступника задержали. Им стал 29-летний житель Клинцовского района. У него и нашли пропавший телефон, сообщают в Брянском ЛО МВД России на транспорте.
Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража". За это преступление грозит до пяти лет колонии. Расследование продолжается.
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